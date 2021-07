Hero pleasure plus स्कूटर पर मिल रहा है कैश बेनिफिट, जानिए पूरा ऑफर

हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की जानी मानी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपने सबसे पॉप्युल स्कूटर pleasure plus पर कैश डिस्काउंट डिस्काउंट दे रही है. यदि आप भी pleasure plus खरीदना चाहते है तो आइये जानते है क्या हैं ये ऑफर्स.हीरो मोटोकॉर्प के सोशल मीडिया पर जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार इस स्कूटर पर आपको 2 हजार रुपये का कैश बोनस मिलेगा. कंपनी के अनुसार ये ऑफर 31 जुलाई 2021 तक हैं.इस स्कूटर को ख़ास बनाने के लिए कंपनी ने कुछ एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल किया है. इसमें सीट के नीचे बूट लाइट, USB चार्जिंस पोर्ट, कम लंबाई वालों के लिए लो हाईट सीट,155 mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस, 4.8 लीटर की क्षमता का फ्यूल टैंक और LED लाइटिंग जैसे ख़ास फीचर्स दिए गए हैँ. इस स्कूटर वजन कुल 104 किलोग्राम हैपनी ने इस स्कूटर में 110cc की कैपेसिटी वाले इंजन का प्रयोग किया है जो कि 8PS की पावर और 8.7Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. हीरो मोटोकॉर्प का ये pleasure plus स्कूटर 3 वैरिएंट्स के साथ आता है. इस स्कूटर के पिछले हिस्से में मोनोशॉक सस्पेंशन और फ्रंट में बॉटम लिंक सस्पेंशन दिया गया है.ये स्कूटर डुअल टेक्सचर सीट और बेहतर स्टोरेज स्पेस के साथ आता है.इसके एंट्री लेवल स्टील व्हील वेरिएंट की कीमत 63,900 रुपये (एक्स- शोरूम दिल्ली )है. वहीं इसका एलॉय व्हील और प्लैटिनम वेरिएंट भी आता है.