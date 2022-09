नई दिल्ली. टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का रविवार को महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया. दुर्घटना सूर्या नदी पर बने एक पुल पर उस समय हुई, जब उनकी कार एक डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में मिस्त्री समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में मौजूद दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. साइरस मिस्त्री जिस कार में यात्रा कर रहे थे, वह फर्स्ट जनरेशन मर्सिडीज बेंज जीएलसी (Mercedes-Benz GLC) थी.

मर्सिडीज बेंज जीएलसी कार को पहली बार 2016 में भारत में लॉन्च किया गया था. इसे दो वेरिएंट में उतारा गया था. कार की शुरुआती कीमत करीब 51 लाख रुपये थी. हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया है कि मिस्त्री एसयूवी के कौन से मॉडल में यात्रा कर रहे थे.

Maharashtra | Former Chairman of Tata Sons, Cyrus Mistry died in a car crash at around 3pm in the Palghar area today

A total of four people were travelling in the vehicle; two, including Cyrus Mistry, died, said police. pic.twitter.com/n48hZirTeQ

