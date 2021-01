Datsun दे रही खास जनवरी ऑफर, ग्राहकों को मिल रही 40 हजार तक की छूट

अगर आप भी Datsun की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. कंपनी जनवरी महीने में अपने ग्राहकों को वाहनों पर अच्छी छूट दे रही है. इस महीने डैटसन गो, रेडीगो, गो प्लस कारों को 40000 रुपए तक के बेनिफिट्स के साथ आप अपने घर ला सकते हैं. बता दें ये ऑफर आपको कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज और कॉरपोरेट के रूप में मिलेंगे. इन ऑफर्स का फायदा आप 31 जनवरी 2021 तक ले सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि किस मॉडल पर कितने रुपए तक की छूट मिल रही है-डैटसन GO और GO+ मॉडल की बात करें तो इन पर आपको 40 हजार तक का बेनिफिट मिलेगा. इसमें 20 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट होगा इसके साथ ही 20 हजार रुपए का एक्सचेंज बोनस शामिल है. बता दें डैटसन GO की एक्स शोरूम कीमत 4,02,778 रुपए से शुरू है. वहीं, गो प्लस की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 4,25,926 रुपए है.Redi-GO मॉडल की बात करें तो इस पर ग्राहकों को 35000 रुपए तक का बेनिफिट मिल रहा है. जनवरी महीने में कंपनी कार पर 15 हजार रुपए तक का कैश डिस्काउंट दे रही है. इसके अलावा 15 हजार रुपए तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है और 5 हजार रुपए तक का कॉरपोरेट डिस्काउंट मिलेगा. इस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत करीब 2,86,186 रुपए है.इसके अलावा होंडा कार्स इंडिया ग्राहकों को 2.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी. जनवरी माह में कंपनी ग्राहकों को खास बेनिफिटेस दे रही है. कंपनी इस ऑफर में अमेज, अमेज स्पेशल एडिशन, अमेज एक्सक्लूसिव एडिशन, WR-V, WR-V एक्सक्लूसिव एडिशन, नई Jazz जैसे कई मॉडल्स पर खास छूट दे रही है. इन ऑफर्स का फायदा आप 31 जनवरी 2021 तक ले सकते हैं. इनमें 6000 रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट और 10000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट शामिल है.Renault अपनी गाड़ि़यों पर भारी डिस्काउंट ऑफर की पेशकश कर रही है. ग्राहक रेनॉल्ट कार पर 65,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. रैनो क्विड पर कंपनी 20,000 रुपये का नकद डिस्काउंट और इतना ही एक्सचेंज बोनस दे रही है. एक्सचेंज बोनस के रूप में इस कार पर 10,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस भी दिया जा रहा है, जो अतिरिक्त रेनो कार खरीदने वालों को नकद डिस्काउंट के रूप में मिलेगा. क्विड पर इस महीने 10,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 5,000 रुपये तक का रूरल डिस्काउंट भी मिल रहा है.