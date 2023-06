टैक्सी चालकों को राहत, केजरीवाल सरकार ने CNG पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैलिडिटी 15 साल तक बढ़ाई

नई दिल्ली. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सीएनजी (CNG) और अन्य स्वच्छ ईंधन (Clean Fuels) पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ा दी है. दिल्ली सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है.

न्यूज एजेंसी एनएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया है. सरकार के इस फैसले से दिल्ली में हजारों टैक्सी चालकों को राहत मिलेगी.

Delhi government extends permit validity of taxis running on CNG and other clean fuels up to 15 years. pic.twitter.com/1UpjrhKLqH

