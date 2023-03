कार के पुराने वीडियो ने पहुंचा दिया जेल, बर्थ-डे पार्टी में की थी ये हरकत, आपको भी महंगी पड़ सकती है ऐसी गलती

नई दिल्ली. इंडिया में एसयूवी गाड़ियों की मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है. खासकर सनरूफ वाली गाड़ियों की ज्यादा मांग है. युवा सनरूफ का इस्तेमाल सड़कों पर ड्राइव करते हुए सिर बाहर निकालकर मौज मस्ती करने के लिए करते हैं. हालांकि, ये तरीका गलत है और गैरकानूनी भी है. ऐसी स्थिति गंभीर चोट लगने का खतरा ज्यादा रहता है.ऐसे ही एक मामले में फेमस यूट्यूबर प्रिंस दिक्षित के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया है.

दरअसल, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर प्रिंस दीक्षित को दिल्ली पुलिस ने तब गिरफ्तार किया, जब चलती कार में अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो को पिछले साल नई दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शूट किया गया था. इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले दीक्षित को गिरफ्तार किया. दिल्ली पुलिस अब वीडियो में दिख रहे अन्य लड़कों की तलाश कर रही है. खुली सड़कों पर इस तरह के स्टंट करना यातायात नियमों का उल्लंघन है और दूसरों को भी खतरे में डालता है.

In a viral video, some people were seen standing on roof of cars & violating traffic rules on NH-24 near Pandav Nagar to celebrate the birthday of a Youtuber (Prince). After the video went viral, Police apprehended the Youtuber: Delhi Police

(Pic 1,2: Screengrab of viral video) pic.twitter.com/AWOqJtHr79

