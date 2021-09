Ducati ने पेश की नई मॉन्स्टर बाइक, 10.99 लाख रुपये है शुरुआती कीमत

नई दिल्ली. इटली की सुपरबाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी डुकाटी (Ducati) ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपनी नई ‘मॉन्स्टर’ (Monster) की नई रेंज पेश की. इसकी कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी. कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस रेंज में मॉन्स्टर और मॉन्स्टर प्लस (Monster Plus) शामिल हैं, जिनकी कीमत क्रमश: 10.99 लाख रुपये और 11.24 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है.

कंपनी के अनुसार नई मॉन्स्टर मोटरसाइकिल में 937 सीसी का नया इंजन है, जो 6,500 आरपीएम पर 93 एनएम के अधिकतम टॉर्क के साथ 111 हार्सपावर की शक्ति प्रदान करता है. इसके अलावा मोटरसाइकिल तीन अलग-अलग मोड – स्पोर्ट, अर्बन और टूरिंग के साथ आती है, जो चालकों को अपने अनुसार मोटरसाइकिल चलाने में मदद करते है.

The New Monster+ also arrives in 3 fun colours:

The all-time classic Ducati Red

The playful Aviator Grey

And of course, the mysterious Dark Stealth.

Now available in India with prices starting at INR 11,24,000 Lacs (Ex-Showroom India).#NewMonster #JustFun pic.twitter.com/aiFw2pyYsM

— Ducati India (@Ducati_India) September 23, 2021