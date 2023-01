हैदराबाद : इलेक्ट्रिक कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, चपेट में आई कई गाड़ियां

नई दिल्ली. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के स्थाई नुमाइश ग्राउंड की पार्किंग भयंकर आग लगने की खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, ये घटना एक इलेक्ट्रिक कार में आग लग जाने की वजह से हुई और देखते ही देखते आग तेजी से फैली गई और इसकी चपेट में कम से कम 5 और गाड़ियां आ गई. आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई.

दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक आग काफी फैल चुकी थी और उसे काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. यह घटना हैदराबाद के नुमाइश मैदान की पार्किंग में हुई. जिस गाड़ी में आग लगने के चलते यह पूरी घटना हुई वह जल कर खाक हो गई.

Telangana | A major fire broke out in the Hyderabad Numaish Exhibition parking lot after an electric car caught fire & spread to other five cars

Three cars burned down to ashes, and three others partially burned. Fire tenders present at the spot: B Prasada Rao, Insp, Abids PS pic.twitter.com/gOsNmTJuaA

— ANI (@ANI) January 21, 2023