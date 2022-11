IIT के छात्रों ने बनाई इलेक्ट्रिक फॉर्मूला वन रेसिंग कार, बेहद फास्ट है स्पीड, देखें वीडियो    

नई दिल्ली. दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है. पिछले कुछ सालों में भारत समेत कई देशों में यह स्पीड और तेज हुई है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सभी देश में प्रदूषण में कमी और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को घटाना चाहते हैं. मौजूदा समय में ग्लोबल बाजार में एक से एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो चुकी हैं. इन कारों में जबरदस्त स्पीड और शानदार फीचर्स भी मिलते हैं. अब भारत के छात्रों ने इस दिशा में एक कमाल कर दिखाया है.

IIT मद्रास के छात्रों ने सोमवार को संस्थान की पहली इलेक्ट्रिक फॉर्मूला रेसिंग कार लॉन्च की है. यह कार पूरी तरह से इंजीनियरिंग के छात्रों ने ही डेवलप की है. आईआईटी मद्रास की ओर से कहा गया है कि फॉर्मूला कार ‘RF23’ पर छात्र करीब एक साल से काम कर रहे थे. यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है. इस प्रक्रिया में डिजाइन, निर्माण और टेस्टिंग भी शामिल है. यह कार पूरी तरह से ‘टीम रफ़्तार’ ने ही बनाई है.

पेट्रोल-डीजल इंजन से फास्ट है कार

परफॉर्मेंस की बात करें तो छात्रों का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक रेसिंग कार का पावर और स्पीड किसी आंतरिक दहन इंजन मॉडल की तुलना में बेहतर है. टीम रफ्तार में कई विषयों के 45 छात्र शामिल हैं और यह आईआईटी मद्रास में सेंटर फॉर इनोवेशन (सीएफआई) की प्रतियोगिता टीमों में से एक है. टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने, उद्योग-मानक इंजीनियरिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने और इंजीनियरिंग छात्रों के बीच वास्तविक दुनिया की तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं.

Team @raftarformula from @iitmadras has unveiled the ‘RFR 23’ first electric formula racing car today. It is expected to show significant improvements in speed & lap times compared to earlier Internal Combustion Engine models as the electric drive delivers more power.@CFI_IITM pic.twitter.com/gQvTJ8ha7x

— IIT Madras (@iitmadras) November 28, 2022