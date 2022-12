Electric Scooter में चलते-चलते लगी आग, फिर चालक ने किया ऐसा काम... देखें वीडियो

नई दिल्ली. दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता में बढ़ोतरी के साथ इन वाहनों में आग लगने के कुछ मामले भी सामने आए हैं. अब साउथ वेस्ट दिल्ली के समालखा के पास एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई है. वाहन के मालिक ने सही समय पर आग पर काबू पा लिया और कोई हताहत नहीं हुआ.

ट्विटर पर इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से धुंआ निकलते हुए देखा जा सकता है. स्कूटर आग पकड़ने ही वाला था, तभी स्कूटर के मालिक ने समय पर आग पर काबू पा लिया और कोई नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, यह पता नहीं चल सका है कि स्कूटर कौन सी कंपनी का था. पिछले साल से इलेक्ट्रिक स्कूटर में सामने आई आग लगने की घटनाओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

Another electric scooter that caught fire – this time near Samlka, South West Delhi. The owner managed to douse the fire, and thankfully, there seemed to be no injuries. pic.twitter.com/HbTSqrwUlj

— Siddharth Zarabi (@szarabi) December 13, 2022