इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग की घटनाओं पर नितिन गडकरी सख्त, कंपनियों को दी ये चेतावनी

नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की घटनाओं की जांच को लेकर एक एक्सपर्ट कमिटी के गठन का ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल्द ही इलेक्ट्रिक टू-वहीलर गाड़ियों की क्वालिटी को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी और लापरवाही करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर जांच में किसी कंपनी की ओर से लापरवाही पाई गई तो तो उसपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही बाजार से सभी खराब व्हीकल्स को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा. गडकरी ने कहा कि कमिटी की रिपोर्ट्स आने तक कंपनियां खुद से बाजार में गए सभी खराब व्हीकल्स को वापस बुलाने की कार्रवाई कर सकती हैं.

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

नितिन गडकरी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, ‘पिछले दो महीनों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से जुड़ी कई दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं में कुछ लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं. ‘उन्होंने आगे कहा, ‘हमने इन घटनाओं की जांच करने एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया है. साथ ही यह कमिटी भविष्य में ऐसी घटनाएं होने से रोकने के उपाय भी बताएगी. कमिटी के रिपोर्ट्स के आधार पर हम गड़बड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

Several mishaps involving Electric Two Wheelers have come to light in last two months. It is most unfortunate that some people have lost their lives and several have been injured in these incidents.

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) April 21, 2022