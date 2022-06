इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत कम ब्याज पर लोन दे रहे बैंक, देखें डिटेल्स

नई दिल्ली. देश में इलेक्ट्रिक व्हीकलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है. सरकार का लक्ष्य 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल राष्ट्र बनना है, जिसके लिए कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. इसी कड़ी में बैंक भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आकर्षक और कम ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं.

देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए ग्रीन कार लोन स्कीम लेकर आई है. इसके जरिए बेहद कम ब्याज पर कार लोन दिया जा रहा है. कुछ दिन पहले ही SBI ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी. बैंक ने कहा था, “भारत के जीरो एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प चुनने के लिए SBI ग्रीन कार लोन दे रही है.”

देखें कितनी है ब्याज दर?

इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ग्रीन कार लोन स्कीम में 7.25% से 7.60% तक ब्याज दर पर लोन लिया जा सकता है. यह लोन कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा 8 साल के लिए लिया जा सकता है. लोन लेने वाले की उम्र 21 वर्ष से 67 वर्ष तक होनी चाहिए. एसबीआई ने ग्रीन लोन देने लिए ग्राहकों को तीन कैटेगरी में बांटा है. सामान्य कार लोन के लिए लागू ब्याज दर में 20 आधार अंकों की और रियायत मिल सकती है. इसका मार्जिन ऑन-रोड कीमत का 90% तक है.

