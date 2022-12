Elon Musk ने अमेरिकी प्रेसिडेंट Joe Biden को कहा- आप एक Tesla E-Car खरीद सकते हैं

नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क के बीच हमेशा से ही ट्वीटर पर हल्की फुल्की नोक झोंक देखने को मिलती है. लेकिन इस बार जो बाईडेन के एक ट्वीट पर एलन मस्क की ओर से दी गई सलाह ने सुर्खियां बनाई हैं. दरअसल एनन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक टेस्ला इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सलाह दे डाली है. जिसके बाद ये ट्वीट वायरल हो गया है और दुनिया भर में सुर्खियां बना रहा है.

उल्लेखनीय है कि अमेरिका में फ्रीवे यानि हाईवे के साथ ही देश भर की सड़कों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की बड़ी परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है. इसी संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया था जिसके रिप्लाई में एलन मस्क ने ये सलाह दे डाली.

क्या था जो बाईडेन का ट्वीट

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन ने ट्वीट कर कहा था कि सरकार देशभर में 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाएगी. इसके साथ ही उन्होंने 35 राज्यों में चार्जिंग स्टेशन बनाने और उसके फाइनेंस के लिए पहले राउंड का फंड जारी करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इसी के साथ अमेरिकी रोड का सफर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएगा.

We’re building 500,000 electric vehicle charging stations across the country.

The great American road trip will be fully electrified.

— President Biden (@POTUS) December 3, 2022