नई दिल्ली. दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला, स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क का एक वीडियो इन दिनों खासा वायरल हो रहा है. ये वीडियो 2008 में सिलिकॉन वैली में शूट किया गया था. जिसमें एलन मस्क बता रहे है कि, टेस्ला की कार किस वजह से महंगी होती है.

2008 में मस्क ने वीडियो में ये कहा - वायल हुए वीडियो में एलन मस्क कहते हुए सुनाई दे रहे है कि, जब भी कोई टेस्ला रोडस्टर खरीदता है. तो वह पूरा पैसा टेस्ला का सस्ती कारों के विकास के लिए जाता है. उन्होंने अपने वीडियो में मजाकिया लहजे में कहा कि, टेस्ला में मेरी सैलरी न्यूनतम है और मैं एक स्वयंसेवक हूं.

.@elonmusk discussing electric vehicles in 2008 as tesla was nearly out of cash. pic.twitter.com/q41Tw9bfx9