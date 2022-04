EV Fire: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में फिर लगी आग, 20 स्कूटर जलकर खाक, देखे वीडियो

Electric Vehicle Fire Incidents: इलेक्ट्रिक स्कूटरों आग की घटना आम हो गई है. कई बात तो इलेक्ट्रिक स्कूटर और आग इन दिनों पर्यायवाची लगते हैं. इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं. इस बार इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की सबसे बड़ी घटना सामने आई है. महाराष्ट्र के नासिक में जितेंद्र इलेक्ट्रिक व्हीकल नामक कंपनी के 20 नए इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लग गई.

सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जितेंद्र ईवी के स्कूटरों को एक कंटेनर में भरकर ले जाया जा रहा था. कंटेनर में ऊपरी डेक कर रखे स्कूटरों में अचानक आग लग गई. कंटनेर में कुल 40 स्कूटर थे. इनमें से 20 स्कूटरों में आ लग गई. आग बहुत भीषण थी. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ. दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने की असल वजहों पता लगाया जा रहा है.

पिछले एक महीने में इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का पांचवा मामला सामने आया है. इससे पहले एक ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर (Ola electric scooter) और ओकिनावा इलेक्ट्रिक बाइक (Okinawa electric bike) में आग लग गई थी. तमिलनाडु के वेल्लोर में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी. सरकार ने ओला और ओकिनावा से उनके इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने के मामले जवाब मांगा है.

क्या हो सकती है वजह

ऑटो एक्सपर्ट बताते हैं कि इंटरनल कंब्शन इंजन- ICE वाले वाहनों में आग लगने का खतरा ज्यादा होता है. इन वाहनों में लगी लिथियम आयन बैटरी के कारण लगी आग ज्यादा भीषण हो सकती है. एक्सपर्ट बताते हैं कि एक बार किसी इलेक्ट्रिक वाहन में आग लग जाए तो उसे बुझाना मुश्किल हो जाता है.

