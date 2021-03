किसान ने बनाई Electric Car, एक बार चार्ज करने पर दौड़ेगी 300 किमी

नई दिल्ली. देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर सब्सिडी भी दे रही है. जिसके चलते नए वाहन खरीदने वाले लोग अपनी जरूरत के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं. लेकिन ओडिशा के मयूरभंज जिले के किसान सुशील अग्रवाल ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक कार ही बना डाली और वो भी सिंगल चार्ज में 300 किमी तक चलने वाली. सुशील ने बताया कि इस कार को बनाने की शुरुआत उन्होंने लॉकडाउन के दौरान की थी. जो कि अब जाकर पूरी हुई है. आइए जानते है सुशील ने किस तरह इलेक्ट्रिक कार बनाई और इस कार की क्या खासियत है...

इतनी देर में होती है चार्ज - सुशील अग्रवाल के अनुसार उनकी इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज में 300 km की रेंज देती है. उन्होंने इस में 850 वाट की मोटर लगाई है और इसे चलाने के लिए 100Ah/54 volts की बैटरी यूज की है. सुशील ने बताया कि इस कार की बैटरी सौर ऊर्जा से चार्ज होती है और उसे पूरा चार्ज होने में 8 घंटे का समय लगता है. वहीं उन्होंने कहा- बेशक ये कार देर से चार्ज होती है लेकिन इसकी बैटरी लाइफ 10 साल है. इसलिए ये कार दूसरी कारों के मुकाबले ज्यादा बेहतर है.

Odisha: A farmer in Mayurbhanj has built a four-wheeled electric vehicle that runs on battery & charged using solar power"I have a workshop at home. During COVID lockdown, I began working there to create this. It can run for 300km after full charge," said Sushil Agarwal (13.03) pic.twitter.com/psMT8YAdzA