15 फरवरी से अनिवार्य होगा FASTag, ICICI बैंक से ऐसे मिलेगा ऑनलाइन फास्टैग, जानें सब कुछ

नई दिल्ली. 15 फरवरी से पूरे देश में टोल प्लाजा पर FASTag अनिवार्य होने जा रहा है. सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अनुसार इस तारीख के बाद जिन वाहनों पर FASTag नहीं होगा. उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा. ऐसे में आप जल्द ही अपने वाहन पर FASTag लगा लें नहीं तो आपको भी फाइन देना पड़ सकता है. सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अनुसार FASTag पोस्ट ऑफिस, आरटीओ ऑफिस, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों से हासिल किया जा सकता है. ऐसे 15 फरवरी के लिए ज्यादा दिन नहीं होने की वजह से इन जगह पर FASTag के लिए आपको लंबी लाइन मिल सकती है. इसलिए हम आपको FASTag हासिल करने के लिए ऑनलाइन रास्ता बताने जा रहे. आइए जानते है इसके बारे में...

ICICI बैंक से मिलेगा ऑनलाइन FASTag- कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने के लिए ICICI बैंक ने ऑनलाइन माध्यम से फास्टैग देने की प्रक्रिया शुरू की है. इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने 5 विकल्प प्रस्तुत किए है. जिसमें से आप किसी भी एक तरीके से ऑनलाइन फास्टैग हासिल कर सकते हैं. आइए जानते है इन विकल्पों के बारे में..

www.icicibank.com/fastag पर जाएं‘New Customer – Apply Now’ पर क्लिक करेंआपको फास्टैग एप्लीकेशन पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगाआवश्यक विवरण भरें और भुगतान के लिए आगे बढ़ेंभुगतान हो जाने के बाद, आपका आदेश प्रोसेस हो जाएगा और फास्टैग आपके पते पर भेज दिया जाएगागूगल पे खोलें और ‘Businesses’ के तहत ‘ICICI Bank FASTag’ पर क्लिक करें‘Buy new FASTag’ पर क्लिक करेंअपना पैन विवरण, आरसी कॉपी, वाहन संख्या और पता दर्ज करेंओटीपी के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें और भुगतान के साथ आगे बढ़ेंभुगतान हो जाने के बाद, आपका आदेश प्रोसेस हो जाएगा और फास्टैग आपके पते पर भेज दिया जाएगागूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से iMobile Pay app डाउनलोड करेंऐप में लॉग इन करें‘Shop’ पर क्लिक करें और फिर ‘FASTag’ विकल्प चुनें‘Buy New’ पर क्लिक करें और अपना वाहन विवरण दर्ज करेंविवरण की पुष्टि करें और भुगतान के साथ आगे बढ़ेंभुगतान हो जाने के बाद, आपका आदेश प्रोसेस हो जाएगा और फास्टैग आपके पते पर भेज दिया जाएगाअपने आईसीआईसीआई बैंक इंटरनेट बैंकिंग खाते से लॉगिन करें‘Payments & Transfer’ पर क्लिक करें, फिर ‘Buy/Recharge FASTag’ पर क्लिक करेंआवश्यक विवरण भरें और भुगतान के साथ आगे बढ़ेंभुगतान हो जाने के बाद, आपका आदेश प्रोसेस हो जाएगा और फास्टैग आपके पते पर भेज दिया जाएगा8640086400 पर Whatsapp पर Hi भेजेंविकल्प 3 चुनें ‘ICICI Bank FASTag services’विकल्प 3 फिर से चुनें ‘Apply for a new tag’फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा जो आपको आईसीआईसीआई फास्टैग एप्लीकेशन पेज पर रीडायरेक्ट करेगाआवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंभुगतान हो जाने के बाद, आपका आदेश प्रोसेस हो जाएगा और फास्टैग आपके पते पर भेज दिया जाएगाएक बार फास्टैग हासिल करने के बाद, टैग को बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी प्लेटफार्मों का उपयोग करके यापर जाकर ऑनलाइन फंड के साथ पुनः लोड किया जा सकता हैं.