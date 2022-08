लॉन्च हुई पहली 'मेड इन इंडिया' हाइड्रोजन फ्यूल बस, पुणे की सड़कों पर भरेगी फर्राटे

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को ‘भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस’ की शुरुआत की. इस बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और निजी फर्म केपीआईटी लिमिटेड ने डिवेलप किया है और इसे पुणे में प्रदर्शित किया गया.

मोदी का हाइड्रोजन विजन

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का कहना है कि प्रधान मंत्री मोदी का हाइड्रोजन विजन भारत के लिए महत्वपूर्ण है ताकि आत्मनिर्भर और सुलभ स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित की जा सके साथ ही जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके. नए बिजनेस और नौकरियां पैदा की जा सकें. उन्होंने कहा, ग्रीन हाइड्रोजन एक उत्कृष्ट स्वच्छ ऊर्जा वेक्टर है जो रिफाइनिंग उद्योग, उर्वरक उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और भारी वाणिज्यिक परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज बनाने में पूरी तरह सक्षम है.

VIDEO: Inspired by PM Sh @NarendraModi‘s National Green Hydrogen Mission, unveiled India’s first indigenously developed Hydrogen Fuel Cell Bus developed by KPIT-#CSIR at #Pune, supported by Union Ministry of Science & Technology. pic.twitter.com/pNtEj9h5xw

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 21, 2022