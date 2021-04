Ford ने 80,000 रुपये तक बढ़ाई सभी कारों की कीमत, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. यूएस स्थित (US Based ) ऑटोमोबाइल दिग्गज फोर्ड (Frod )ने अपनी पोर्टफ़ोलियो की सभी कारों के दाम बढ़ा दिए है. इसमें सबसे ज्यादा दाम फोर्ड इंडीवर के बढ़ाए है जिसके दो वेरिएंट को 70 से 80 हजार रुपये अब ग्राहकों को ज्यादा देने होंगे. carwale.com. के अनुसार बढ़े हुए दामों को अप्रैल से लागू भी कर दिया है. मालूम हो इससे पहले मारूति सुजुकी ने भी अपनी काराें के दाम में इजाफा किया था. चलिए जानते है कि फोर्ड ने किस कार के कितने दाम बढ़ाए है.

Ford Freestyle and Figo

कीमत बढ़ाई - 18000 रुपये

हैचबैक सेग्मेंट की फिगो और फ्रीस्टाइल के दामों में फोर्ड ने 18 हजार तक की बढ़ोतरी की सभी वैरिएंट्स में की गई है. दोनों ही मॉडल्स में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 95बीएचपी/119nm और 99बीएचपी/215 nm का पीक टॉर्क देता है. दोनों ही गाड़ियां 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती हैं. शुरुआती पेट्रोल वैरिएंट Ambiente की एक्स-शोरूम कीमत 5.82 लाख रुपये और डीजल Titanium की कीमत 7.92 लाख रुपये होगी. जबकि फ्रीस्टाइल के शुरुआती टाइटेनियम वैरिएंट पेट्रोल की एक्स-शोरूम कीमत 7.27 लाख रुपये और डीजल टाइटेनियम वैरिएंट की कीमत 8.37 लाख रुपये होगी.

Ford EcoSport

कीमत बढ़ाई - 20 हजार रुपये



फोर्ड इकोस्पोर्ट की बात करे तो कंपनी ने हाल ही में इसका SE वैरिएंट लॉन्च किया था. कंपनी ने Titanium डीजल वैरिएंट को छोड़ कर सभी ट्रिम्स के दामों में बढ़ोतरी की है. कंपनी ने इनकी कीमतों में 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी की है. नई फोर्ड इकोस्पोर्ट पेट्रोल की एक्स-शोरूम कीमत 8.19 लाख रुपये और डीजल इकोस्पोर्ट की एक्स-शोरूम कीमत 8.89 लाख रुपये से शुरू होगी.

Ford Aspire

कीमत बढ़ाई - 3000 रुपये

फोर्ड एस्पायर की एक्स-शोरूम कीमतों में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की है. यह टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस दो ट्रिम्स में आती है. जो डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में आती है. दाम बढ़ने के बाद टाइटेनियम पेट्रोल की एक्स-शोरूम कीमत 7.27 लाख रुपये और टाइटेनियम प्लस पेट्रोल की कीमत 7.62 लाख रुपये हो गई है. वहीं डीजल वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 8.37 लाख रुपये और 8.72 लाख रुपये होगी.

Ford Endeavour

कीमत बढ़ाई - 70 से 80 हजार रुपये

एसयूवी फोर्ड इंडीवर के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है. Titanium+ 4×2 AT के दामों में 70 हजार रुपये और Titanium+ 4×4 AT और Sport 4×4 AT के दामों में 80 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि कंपनी ने इसके बेस Titanium ट्रिम के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. इंडीवर में 2.0 लीटर डीजल इंजन आता है, जो 168 बीएचपी की पावर और 400nm का टॉर्क देता है. वहीं इसके सभी वैरिएंट्स में 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है. अब फोर्ड इंडीवर (Titanium 4×2) की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 29.99 लाख रुपये से 36.25 लाख रुपये (Sport 4×4) तक होगी.