कार से नदी में कूड़ा फेकना पड़ा महंगा, देखें वीडियों में महिला पर कैसे हुई कार्रवाई

नई दिल्ली. पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति देश के सभी प्रदेशों की सरकार जागरूक है. जिसके चलते पिछले कई सालों से स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है. लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग नदियों में कूड़ा-कचरा फेंकने से बाज नहीं आते है. ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के मंगलुरु में देखने को मिला. जहां दो महिला अपनी लाल हुंडई वर्ना कार से उतरती है और नदी में प्लास्टिक के बैग फेंक देती है. जिसका वीडियो वायरल होने के बाद दोनों के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में कार्रवाई की है.

पुलिस ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो - मंगलुरु के पुलिस आयुक्त शशि कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर घटना वीडियो शेयर करके लोगों को ऐसी हरकत करने के लिए सतर्क तो किया ही. साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त महिलाओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं पुलिस आयुक्त के अनुसार आरोपी महिलाओं ने नेथ्रावथी नदी में कचरा फेंका था. जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

Lady found throwing waste into the netravathi river. A case taken up under section 269 and 270 IPC and section 51(b) of disaster management act. pic.twitter.com/CIeMM9KpNq