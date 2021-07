New Tata Safari खरीदने का सुनहरा मौका, सिर्फ इतने रुपये की EMI पर लाए घर, जानें सबकुछ

New Tata Safari पर टाटा मोटर्स शानदार ऑफर लेकर आई है. अगर आप इस 7 सीटर एसयूवी को खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इसे केवल 11,555 रुपये की EMI पर अपने घर लेकर आ सकते हैं. अगर New Tata Safari की कीमत की बात करें तो इसके बेस वेरिएंट की कीमत 14.69 लाख रुपये (दिल्ली-एक्स शोरूम है). वहीं इसके टॉप मॉडल की कीमत 21.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली है). आइए जानते है इस एसयूवी के बारे में....11 वेरिएंट में लॉन्च हुई है New Tata Safari - टाटा मोटर्स ने नई सफारी को 6 ट्रिम्स में और कुल 11 वेरिएंट में बाजार मे लॉन्च किया है. इन वेरिएंट में नए एडवेंचर पर्सन एडिशन भी शामिल है. वहीं टाटा मोटर्स के अनुसार New Tata Safari के स्टैंडर्ड वेरिएंट को कंपनी 3 रंगों में बेचेंगी. जिसमें रॉयल ब्लू, ऑर्कस व्हाइट और डेटोना ग्रे शामिल हैं. New Tata Safari को आप 30 हजार रुपये के टोकन अमांउट पर टाटा मोटर्स की डीलरशिप और ऑनलाइन तरीके से बुक कर सकते हैं.New Tata Safari का एडवेंचर पर्सन एडिशन- टाटा मोटर्स ने इस बार नई टाटा सफारी का एडवेंचर पर्सन एडिशन भी लॉन्च किया है. ये वेरिएंट आपको ट्रॉपिकल मिस्ट रंग में उपलब्ध होगा. वहीं नई सफारी का स्पेशल एडिशन आपको गहरे भूरे रंग में उपलब्ध होगा.New Tata Safari की डिटेल - नई टाटा सफारी के base XE variant में आपको ड्यूल एयरबैग, ऑल-डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ हिल होल्ड कंट्रोल और रोलओवर मिटिगेशन की सुविधा मिलेगी. वहीं मल्टी ड्राइव मोड और टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम XM वेरिएंट से शुरू होती है.नई टाटा सफारी के XT variant में आपको iRA कनेक्टिविटी, पूरी तरह से ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसके साथ ही XZ वेरिएंट में आपको एक्सन एचआईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, टेरियर रिस्पॉन्स मोड, छह एयरबैग, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 8.8 "टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ 9 जेबीएल स्पीकर और एक सबवूफर, पावर्ड ड्राइवर सीट और डायमंड कट 18" एलॉय व्हील मिलेंगे.New Tata Safari का इंजन- नई सफारी में टाटा मोटर्स ने 2-लीटर डीजल इंजन दिया है. जो 170 ps की पावर जनरेट करता है. वहीं इस एसयूवी में आपको 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा.