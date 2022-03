नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान: सड़कों पर नहीं होंगे टोल प्लाजा, GPS से कटेगा टैक्स

GPS Based Toll collection: भारत में सड़कों की दशा में तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है. अब गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सरपट दौड़ रही हैं. इलेक्ट्रिक टोल प्लाजा सिस्टम शुरू होने से टोल नाकों पर लगने वाला समय भी पहले से घटकर काफी कम हो गया है. लेकिन जल्द ही आपको इन टोल प्लाजा से भी छुटकारा मिल जाएगा.

इलेक्ट्रिक टोल प्लाजा के बाद सरकार अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए जीपीएस तकनीक से टोल वसूलने की तैयारी में लगी है. टोल कलेक्शन के लिए जीपीएस सिस्टम लागू होने के बाद टोल नाके हटा दिए जाएंगे. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (MoRTH) मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि नेशनल हाईवे (National Highway) पर अब लोगों को टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर रुकना नहीं पड़ेगा.

संसद के बजट सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा- ”सड़कों के मामले में सरकार ने कई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया है. इलेक्ट्रोनिक टोल का 97 परसेंट कलेक्शन हो रहा है. अब मैं एक जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूं. टोल ही नहीं रहेंगे. टोल नहीं रहने से मतलब टोल खत्म नहीं होगा. आपकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा देंगे. गाड़ी में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य भी कर दिया गया है. जीपीएस पर रिकॉर्ड होगा कि आपने कहां से एंट्री ली और कहां निकले. और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा. कोई आपको रोकेगा नहीं, कुछ नहीं.”

नितिन गडकरी ने कहा, “भारत में टोल प्लाजा की जगह पर जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लाने के लिए नई पॉलिसी लाने की तैयार कर रहे हैं. इसका मतलब टोल टैक्स का कलेक्शन अब जीपीएस के माध्यम से होगा.”

We will come out with a new policy to replace toll plazas in the country with a GPS-based tracking toll system. It means that toll collection will happen via GPS. The money will be collected based on GPS imaging (on vehicles).: Union Minister Shri @nitin_gadkari ji pic.twitter.com/iHEfOqSlMc

