आ रही है Harley Davidson नई मोटरसाइकिल, देखें डिटेल

Harley Davidson Motorcycle News: दुनिया की दिग्गज हैवीवेट मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हार्ले-डेविडसन (Harley Davidson) जल्द ही भारत में अपनी एक नई बाइक लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने एक नए स्पोर्टस्टर एडीशन का एक टीज़र जारी किया है. बताया जा रहा है कि इस मोटरसाइकिल का 12 अप्रैल को अनावरण किया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह स्पोर्टस्टर ब्लडलाइन का एक नया वैरिएंट है.

टीजर देखकर ऑटो एक्सपर्ट बताते हैं कि हार्ले की नई बाइक का नाम ‘नाइटस्टर’ हो सकता है. नया स्पोर्टस्टर वैरिएंट मौजूदा मॉडल के मुकाबले में थोड़ा अलग होगा. इस मोटरसाइकिल में हॉरिजॉन्टल एलईडी (LED) स्ट्रिप हेडलाइट के स्थान पर रेट्रो-लुकिंग राउंड लाइट यूनिट दी गई है. इसमें ट्वीक किए गए एर्गोनॉमिक्स हैं जो क्रूजिंग में एक नया एडवेंचर देंगे.

दमदार इंजन और फीचर्स

कहा जा रहा है कि नई बाइक में वी-ट्विन का 975cc का इंजन होगा. जबकि, हार्ले-डेविडसन स्पोर्टस्टर S में 1250cc का इंजन लगा है.

