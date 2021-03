Hero MotoCorp ने सर्विस और एक्सचेंज कार्निवल शुरू किया, जानिए सबकुछ

नई दिल्ली. हीरो मोटोकॉर्प ने अपने कस्टमर के लिए सर्विस और एक्सचेंज कार्निवल शुरू किया है. जो कि 5 मार्च से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेगा. इस कार्निवल में आप हीरो मोटोकॉर्प की कई सुविधाओं का लाभ ले सकते है. हीरो मोटोकॉर्प के अनुसार कंपनी ने सर्विस और एक्सचेंज कार्निवल की शुरुआत 100 मिलियन बाइक बेचने के रिकॉर्ड की खुशी में शुरू किया है. आपको बता दें बीते दिनों ही हीरो मोटोकॉर्प ने 100 मिलियन यूनिट्स बेचने का जादुई आंकड़ा छूआ था.

कार्निवल के आखिरी दिन हीरो के स्कूटर पर मिलेगी छूट- हीरो मोटोकॉर्प सर्विस और एक्सचेंज कार्निवल के आखिरी दिन यानी 8 मार्च को अपने स्कूटर के लाइअप पर विशेष छूट की घोषणा कर सकती है. जिसमें कस्टमर को कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस जैसे ऑफर मिल सकते हैं. वहीं आप इस ऑफर की पूरी जानकारी चाहते है तो नजदीकी हीरो मोटोकॉर्प के डीलर से संपर्क करें.

कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा - अपने कस्टमर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हीरो मोटोकॉर्प हमेशा प्रतिबद्ध है और हम अपने कस्टमर को बेहतरीन सर्विस और ऑफर जारी रखेंगे. वहीं आपको बता दें हीरो मोटोकॉर्प ने फरवरी में देश में कुल 505,467 टू व्हीलर वाहन बेचे हैं जो कंपनी की विश्वसनीयता को जताते हैं.

Paid Service at ₹100 + GST₹100 off on Road Side Assistance purchase₹100 off on Joyride (Annual Maintenance Contract) purchaseFree Washing, Polishing & Nitrogen to all customers