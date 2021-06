Honda Activa 125 पर मिल रहा है 3,500 का कैशबैक, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

नई दिल्ली. होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपने Activa 125 स्कूटर पर 3,500 रुपये कैशबैक देने की घोषणा की है. होंडा के अनुसार ये ऑफर 30 जून तक ही वैध है. वहीं इस ऑफर में होंडा ने कुछ शर्त भी रखी है. जिसमें ये ऑफर आपको SBI credit card से भुगतान करने पर ही मिलेगा. वहीं इस ऑफर का आप फायदा उठाना चाहते है और EMI पर होंडा एक्टिवा खरीद रहे हैं तो आपको कम से कम 40 हजार रुपये का पेमेंट करना होगा. जिसके बाद ही आप कैशबैक ऑफर का फायदा उठा सकेंगे.

Honda Activa 125 की कीमत - होंडा एक्टिवा 125 को कंपनी ने 3 वेरिएंट में मिलता है. जिसमें Standard, Alloy और Deluxe वेरिएंट उपलब्ध है. होंडा एक्टिवा के एंट्री लेवर Standard वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 71, 674 रुपये है. वहीं इसके Alloy model और Deluxe की कीमत 75,242 रुपये और 78,797 रुपये है.

Avail 5% Cashback on SBI Credit Card EMI* on the purchase of Honda Activa 125! Now enjoy exciting offers as you welcome home your favourite Honda 2Wheeler. To book online now, please visit https://t.co/CZHlogC4e8. (*T&C apply) #Activa125 pic.twitter.com/0sBJhgJaaq