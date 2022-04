14 अप्रैल को लॉन्च होगी Honda City हाइब्रिड, सामने आया टीजर

Honda City Hybrid ZX Price and Launch Date: होंडा पिछले काफी समय से सुर्खियों में नहीं है. इसका आखिरी नया 5वीं पीढ़ी की होंडा सिटी था, जो कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के आसपास ही आया था. तब से, इसका एकमात्र दूसरा लॉन्च 2021 होंडा अमेज़ फेसलिफ्ट (2021 Honda Amaze Facelift) का रहा है.

लगभग 2 वर्षों के अंतराल के बाद होंडा अब अपने मौजूदा पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है. होंडा ने पुष्टि की है कि वह भारत में होंडा सिटी हाइब्रिड (Honda City Hybrid) ला रहा है. होंडा सिटी हाइब्रिड का अनावरण 14 अप्रैल को किया जाएगा. मई में इस कार की बिक्री शुरू की जाएगी. यह होंडा की इस साल की सबसे बड़ी लॉन्चिंग होगी. होंडा सिटी हाइब्रिड को इस साल फरवरी में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसकी लॉन्चिंग को टाल दिया गया.

हाइब्रिड का टीज़र साझा

कंपनी ने आने वाली होंडा सिटी हाइब्रिड का टीज़र साझा किया है. टीजर में कंपनी ने सिटी हाइब्रिड के ZX वैरिएंट की झलक दिखाई है. इससे पता चलता है कि कंपनी होंडा सिटी हाइब्रिड को टॉप ZX ट्रिम में उतारने जा रही है. नई होंडा सिटी (2022 Honda City Hybrid) में कंपनी i-MMD हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. वर्तमान में होंडा सिटी पेट्रोल और डीजल वैरिएंट में उपलब्ध है.

