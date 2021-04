Honda ने लॉन्च की अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी, जानिए खास फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली. भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट काफी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है. ये लोकप्रियता पेट्रोल और डीजल के दामों में हुए उछाल के बाद ज्यादा देखने को मिल रहा है. होंडा भी इसी सेगमेंट में अपनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने जा रही है. होंडा कंपनी 2050 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी पाना चाहती है. होंडा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी नए एचआर-वी पर आधारित होगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ होंडा भविष्य में अधिक हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करने की योजना बनाएगी.

होंडा दुनिया भर में पहले ही अपनी एक छोटी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर चुका है जो quirky डिजाइन और पैकेजिंग के लिए जानी जाती है. इस एसयूवी में कंपनी के सबसे नए इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा जो over the air सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट होगा और वॉइस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा. होंडा की अपनी लाइन अप में जैज़, डब्ल्यूआर-वी, होंडा सिटी और अमेज़ शामिल हैं. ग्रेटर नोएडा में प्रोडक्शन प्लांट को बंद करने के साथ ही कंपनी ने Civic and CR-V जैसे मॉडल्स को लाइन अप से हटा दिया है.

Electric SUV - होंडा ने इस एसयूवी को आकर्षक लुक देने के लिए एलईडी हेडलैम्प्स ,चमकदार लोगो और एलईडी स्ट्रिप्स दिए हैं. इसमें बड़े टायर्स और आगे की तरफ चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. रियर व्यू को आकर्षक बनाने के लिए एक लाइट बार दिया गया है जो की आर पार है. होंडा के अनुसार ये कंपनी द्वारा इस्तेमाल की गयी सबसे नई तकनीक है.

इस एसयूवी की ड्राइविंग रेंज और पावर से जुड़ी जानकारी अभी मौजूद नहीं है,लेकिन जानकारों के अनुसार ये कार 400 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज दे सकती है. होंडा का कहना है की ये e:prototype एसयूवी बेहतर डायनामिक और स्मूथ अक्सेलरेशन प्रदान करेगी जिससे ड्राइविंग आरामदायक और बेहतर होगी. हौंडा इस कार को मार्च से जून 2022 के बीच लॉन्च कर सकती है.