नई दिल्ली. कार पार्किंग (Parking) के लिए सेंसर (Sensor) कितना जरूरी है. आपको इस बात का अंदाजा जरूर होगा. क्योंकि हो सकता है कई बार कार पार्क करते हुए आपने इस बात को महसूस भी किया हो. लेकिन आपको यदि कार पार्किंग सेंसर (Parking sensor) महत्व नहीं पता है. तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएगा कि, कार पार्किंग के लिए फ्रंट सेंसर और रियर सेंसर कितना जरूरी है.

इस वीडियो में बिना सेंसर वाली कार को पार्क करते हुए दिखाया गया है. जिसमें एक आदमी खुद कार का बैक सेंसर बन कर पार्किंग के दौरान आवाज़ निकालता है और कार को ठीक ठाक तरीके से पार्क करने में मदद करता है. आइए इस वीडियो को देखते है और समझते है कि कार में पार्किंग सेंसर की कितनी जरूरत है और देश में किन कारों में पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए जा रहे है.

When your car doesn't have a parking sensor... pic.twitter.com/lanLmXiNY4