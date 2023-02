घर बैठे ही मोबाइल से बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, टेस्ट भी नहीं होगा, 5 स्टेप में समझें पूरा प्रोसेस

हाइलाइट्स 18 की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए. लाइसेंस के बिना ड्राइविंग बहुत खतरनाक हो सकती है. आपका 1,000 रुपये का ट्रैफिक चालान कट सकता है.

How To Apply For Learner Driving License: अगर आप कार या बाइक चलाते हैं और 18 साल की उम्र पूरी होने के बावजूद आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 1,000 रुपये का ट्रैफिक चालान कट सकता है. 18 की उम्र के बाद आपके पास कुछ हो न हो, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए. क्योंकि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना आपके और रोड पर चल रहे लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है.

अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे ही सिर्फ मोबाइल फोन की मदद से अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही किसी तरह के टेस्ट के आपको ऑफिस भी नहीं जाना होगा. यहां आपको 5 आसान स्टेप में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस बता रहे हैं.

1. आपको परिहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाना होगा. यहां सबसे पहले अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. यहां आधार के जरिए अप्लाई करने वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें और यह भी सिलेक्ट करें कि टेस्ट घर से देना है या आरटीओ जाकर देना है.

2. इसके बाद अपने आधार कार्ड की जानकारी और मोबाइल नंबर सबमिट करें और जनरेट OTP पर क्लिक करें. इसके बाद नंबर पर मिले OTP को दर्ज करें. नियम और शर्तों को स्वीकार करने वाले बॉक्स पर क्लिक करें और फिर ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करें. फिर लाइसेंस फीस के लिए पेमेंट मोड का चयन करें.

3. इसके बाद 10 मिनट का टेस्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य 10 मिनट का ड्राइविंग निर्देश वीडियो देखें. वीडियो के आखिर में आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी और पासवर्ड मिलेगा.

4. दिए गए फॉर्म को पूरा करें और टेस्ट के लिए आगे बढ़ें. अपने डिवाइस का फ्रंट कैमरा चालू करें तो फेस पर फिक्स करें. इसके बाद टेस्ट पूरा करें. टेस्ट पास करने के लिए आपको 10 में से कम से कम 6 सवालों के सही जवाब देने होंगे.

5. अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा टेस्ट में बैठने के लिए 50 रुपये फीस देनी होगी. अगर आप टेस्ट पाक कर लेते हैं तो आपको PDF फॉर्म में लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा.

