होंडा सिटी की नींद उड़ाने आ रही नई कार! कंपनी ने चुन-चुनकर भर दिए फीचर्स, कल हो जाएगी लॉन्च

Hyundai Verna 2023: होंडा सिटी इंडिया की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान कार है. यह कई सालों से बेधड़क बिक रही है. इसे कई बार अपडेट वर्जन में लॉन्च भी किया जा चुका है. होंडा ने हाल ही में सिटी का फेसलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च किया है. इस कार से मुकाबला करने के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी भी नई कार लॉन्च करने जा रही है. यह कंपनी की पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान कार वर्ना का फेसलिफ्ट 2023 मॉडल होगा. हुंडई मोटर 21 मार्च को नई पीढ़ी की वर्ना की कीमत की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

कोरियाई कार निर्माता ने पहले ही कॉम्पैक्ट सेडान के लिए बुकिंग शुरू कर दी है, जो सेगमेंट में होंडा सिटी, वोक्सवैगन वर्टस, स्कोडा स्लाविया और मारुति सुजुकी सियाज को टक्कर देगी. नई जनरेशन की हुंडई वर्ना मौजूदा मॉडल की तुलना में बड़ी, ज्यादा पावरफुल और कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स से लैस होगी. यह अपने सेगमेंट में ADAS टेक्नोलॉजी वाली दूसरी सेडान भी होगी.

लेवल 2 ADAS से लैस होगी कार

नई वर्ना एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (ADAS) से लैस होगी. कार निर्माता ने कहा है कि वर्ना 17 सुविधाओं के साथ लेवल 2 ADAS फ़ंक्शंस से लैस होगी. इसमें शामिल की जाने वाली ADAS विशेषताएं वैसी ही हैं जैसी हुंडई पहले से ही नई पीढ़ी के Tucson SUV में देती रही है. इनमें फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, हाई बीम असिस्ट और ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग शामिल हैं. इस महीने की शुरुआत में लॉन्च हुई होंडा सिटी फेसलिफ्ट के बाद वर्ना ADAS तकनीक के साथ आने वाली भारत की दूसरी सेडान बन जाएगी.

