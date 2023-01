जापान को पछाड़कर आगे निकला भारत, अब चीन का नंबर, आनंद महिंद्रा ने इस तरह जताई खुशी

नई दिल्ली. भारत हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटर वाहन बाजार बन गया है. निक्केई एशिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में भारत में जापान की तुलना में ज्यादा वाहन बेचे गए, जो दक्षिण एशियाई देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. इन देशों में पिछले कुछ सालों में वाहनों की मांग काफी तेजी से बढ़ी है. भारत इस क्षेत्र में अब सिर्फ चीन और अमेरिका से पीछे है.

भारत में पिछले साल नए वाहनों की कुल बिक्री करीब 42.5 लाख यूनिट रही है, जो जापान में बेची गई 42 लाख यूनिट वाहनों से अधिक है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार, जनवरी से नवंबर 2022 के बीच भारत में कुल 41.3 लाख नए वाहन भारतीयों ने खरीदे हैं. भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की दिसंबर की बिक्री का डेटा जोड़ने के बाद यह आंकड़ा लगभग 42.5 लाख यूनिट हो जाता है.

भारत में तेजी से बढ़ रहा है ऑटो बाजार

भारत की वर्तमान जनसंख्या करीब 140 करोड़ है. देश की आबादी कुछ समय बाद चीन से आगे भी निकल सकती है. हालांकि, दूसरी ओर लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है. ब्रिटिश रिचर्स फर्म यूरोमॉनिटर के अनुसार, 2021 में केवल 8.5 प्रतिशत भारतीय परिवारों के पास एक पैसेंजर व्हीकल था, इसका मतलब यह है कि आने वाले सालों में बिक्री का यह आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है. पेट्रोलियम आयात से होने वाले व्यापार घाटे के बीच सरकार ने ईवी के लिए सब्सिडी की पेशकश शुरू कर दी है.

When I went to Business School in the 80’s, the world was obsessed with the rise of Japan in the Auto world. If I had told my international classmates that India would one day surpass Japan in terms of output (yes, much to still learn in quality) I would have been laughed at. 💪🏽 https://t.co/asCPmbltVf

— anand mahindra (@anandmahindra) January 9, 2023