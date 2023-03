VIDEO: बम की तरह फट गई Tesla की कार, बाल-बाल बची भारतीय फैमिली, कंपनी ने खड़े किए हाथ

Vनई दिल्ली. इलेक्ट्रिक वाहन अक्सर आग पकड़ने के लिए खबरों में रहते हैं. दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की अग्रणी निर्माता टेस्ला पहले भी इसी तरह की आग की घटनाओं में रही है. पिछले महीने, एक भारतीय परिवार बाल-बाल बच गया था क्योंकि उनके टेस्ला मॉडल एस में आग लग गई थी और आग लगने के बाद उसमें ब्लास्ट हो गया था. यह घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में हुई.

कार में विस्फोट होने से पहले ही कार के चालक कार सड़क के किनारे पार्क कर दी. घटना के वीडियो से पता चलता है कि आग बहुत भीषण थी. सबसे पहले, वीडियो में वाहन के नीचे एक छोटी सी आग दिखाई देती है. जैसे ही कार के दाहिनी ओर से धुआं उठना शुरू होता है, फिर आग की लपटे उठती हैं और पूरी कार को चपेट में ले लेती हैं.

6000 गैलन पानी से बुझी आग

हम वाहन के चारों ओर घने धुएँ के पिलर्स देख सकते हैं. दमकल विभाग का कहना है कि हाईवे स्पीड से यात्रा करते समय कार में अचानक आग लग गई. आग बुझाने के पूरे ऑपरेशन में लगभग 6000 गैलन या लगभग 2,300 लीटर पानी लगा. अग्निशमन विभाग ने कार को जैक किया और बैटरी पर सीधे पानी डाला. विभाग के अनुसार, यह मॉडल एस बैटरी में आग लगने पर टेस्ला की सुझाई गई प्रतिक्रिया है.

कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं

लोकल न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में ड्राइवर सुनीत मयाल ने अपना अनुभव बताया. वह कहती है कि वाहन के नीचे से पॉपिंग की आवाज सुनकर वह सड़क के किनारे रुक गई. वह समझ गई कि कार में आग लग गई है. उसने कार रोक दी और यात्री सीट पर अपने भाई के साथ वाहन से भाग गई. वह वीडियो में कहते हैं कि उन्होंने टेस्ला तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन अमेरिकी ब्रांड से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

Crews arrived to a Tesla Model S engulfed in flames, nothing unusual prior. 2 Fire Engines, a water tender, and a ladder truck were requested to assist. Crews used jacks to access the underside to extinguish and cool the battery. Thousands of gallons were used in extinguishment. pic.twitter.com/5dIXxo9hP5

— Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) January 29, 2023