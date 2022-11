जीप ने लॉन्च की 8 एयरबैग्स वाली पावरफुल एसयूवी, कीमत से फीचर्स तक की डिटेल

नई दिल्ली. दिग्गज कार निर्माता कंपनी जीप (Jeep) ने अपनी फ्लैगशिप प्रीमियम कार चेरोकी (Cherokee) लॉन्च कर दी है. भारतीय बाजार में विशेष रूप से, यह अमेरिकी कार निर्माता की पहली SUV है जिसे उत्तरी अमेरिका के बाहर असेंबल किया जा रहा है. खरीदारों को कंपनी की भारतीय यूनिट में असेंबल की गई कार मिलेगी. ग्रैंड चेरोकी की शुरुआती कीमत 77.5 लाख रुपये तय की गई है.

विशेष रूप से, जीप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर कार के लिए बुकिंग 50,000 रुपये की राशि के लिए पहले से ही उपलब्ध है. जीप ग्रैंड चेरोकी में स्टीयरिंग के बगल में 10.1 इंच की स्क्रीन, एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी फॉग लैंप, 20 इंच के अलॉय व्हील्स, एलईडी टेल लैंप के साथ कैपरी चमड़े की सीटें हैं.

Unmatched luxury at an unbeatable price of ₹ 77,50,000. Reserve your #JeepGrandCherokee today. https://t.co/mnW3PkzMdq pic.twitter.com/u6kFSLjQsQ

मिलेंगे ये शानदार फीचर्स

इसके अलावा, नई 5-सीटर एसयूवी ऑटो फोल्डिंग मिरर, ऑटो हाई बीम हेडलैंप, ऐप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 9 स्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ आती है. जहां तक ​​इंजन विवरण का संबंध है, ग्रैंड चेरोकी केवल 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल विकल्प में बाजार में उपलब्ध है. इंजन 272hp की पावर और 400Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. यह कार फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है.

Gatecrashing into the Indian luxury segment, just like our forefathers. #JeepGrandCherokee #OIIIIIIIO

^Stunts performed under professional supervision pic.twitter.com/pOdr3R20h2

— Jeep India (@JeepIndia) November 17, 2022