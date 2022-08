जल्द आ रहा है जीप कम्पास का नया एडिशन, कंपनी ने जारी किया टीजर, देखें वीडियो

नई दिल्ली. जीप इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंपास के 5वें एनिवर्सरी एडिशन वर्जन का टीजर जारी कर दिया है. उम्मीद है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है. इस मिड-साइज एसयूवी को पहली बार जुलाई 2017 में भारत में लॉन्च किया गया था और तब से यह कंपनी के लिए सबसे पॉपुलर एसयूवी बन गई है. इसे 2020 में इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च किया गया था, जिसमें कई कॉस्मेटिक अपडेट और नए फीचर्स भी जोड़े गए थे.

कंपनी के नए टीजर में एसयूवी के अपकमिंग स्पेशल वेरिएंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कुछ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे. इसके अलावा, कंपास का 5वां एनिवर्सरी एडिशन मॉडल स्पेशल एडिशन थीम को हाइलाइट करने के लिए नए बैज के साथ भी आएगा. इसे सीमित संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा.

Happy 5th Anniversary to the Jeep Compass! Celebrating #5YearsOfAdventure and to mark this milestone we’re introducing the 5th Anniversary logo; a badge marking our years of excellence. Stay tuned for more! #JeepIndia #JeepLife #JeepCompass #Adventure #OIIIIIIIO pic.twitter.com/UCH6Hl0uQL

— Jeep India (@JeepIndia) August 4, 2022