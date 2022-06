एक्टर कमल हसन ने फिल्म डायरेक्टर कनगराज को गिफ्ट की लग्जरी कार, देखें क्या है खासियत?

नई दिल्ली. दिग्गज अभिनेता और दक्षिण भारतीय सुपरस्टार कमल हसन ने नई फिल्म ‘विक्रम’ की सफलता पर फिल्म डायरेक्टर लोकेश कनगराज को एक बिल्कुल नई लेक्सस ईएस 300एच लग्जरी सेडान गिफ्ट की है. फिल्म कुछ हफ्ते पहले लॉन्च हुई थी और लॉन्च के कुछ ही हफ्तों में ब्लॉकबस्टर बन गई.

देश में हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म ‘विक्रम’ को सभी प्रकार के दर्शकों द्वारा सराहा गया है. फिल्म की सफलता पर खुश होते हुए हसन ने फिल्म डायरेक्टर को लेक्सस गिफ्ट की. साथ ही फिल्म के 13 असिस्टेंट डायरेक्टरों को टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 बाइक भी गिफ्ट की है.

डायरेक्टर ने शेयर की फोटो

कनगराज ने एक नई लेक्सस के बारे में अपनी खुशी को शेयर करते हुए माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर पोस्ट किया. इसमें उन्होंने नई कार के साथ एक फोटो शेयर की और कमल हसन को धन्यवाद बताते हुए धन्यवाद दिया.

Thank you so much Aandavarey @ikamalhaasan 🙏🏻 ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/h2qZjWKApm

— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) June 7, 2022