Kawasaki इस दिन लॉन्च करेगी पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक, जबरदस्त होगा लुक

नई दिल्ली. कावासाकी जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि वह 7 जून को एक इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी. कंपनी ने हाल ही नई बाइक की टीजर जारी किया है. हालांकि, इसमें बाइक की ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने साफ संकेत दिया है कि अपकमिंग बाइक इलेक्ट्रिक होगी.

इससे पहले कंपनी ने 2021 में घोषणा की कि 2035 तक उसकी सभी बाइक्स इलेक्ट्रिक हो जाएंगी. कावासाकी की सभी बाइक्स या तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड होंगी. इनमें से पहला मॉडल अगले महीने पेश किया जाएगा. हालांकि ब्रांड ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जून में कौन सा मॉडल रोड पर उतारा जाएगा.

7 जून को सामने आएगी डिटेल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाली बाइक एक मोटोक्रॉस मोटरसाइकिल हो सकती. टीजर में बाइक की ज्यादा डिटेल का खुलासा नहीं किया है. लेकिन, राइडर के हेलमेट पर बाइक की झलक रिफ्लेक्ट हो रही है. इसके मुताबिक मोटरसाइकल हरे और पीले रंग की कलर स्कीम में नजर आती है, जो कि कावासाकी की खास पेंट स्कीम है. बता दें कि केटीएम पहले से ही ग्लोबल बाजार में कई इलेक्ट्रिक बाइक बेचती है.

