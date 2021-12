आ रही है Kia Motors की नई एसयूवी Carens, 16 दिसंबर को उठेगा पर्दा

KIA Motors news: दक्षिण कोरिया की कार निर्माता कंपनी किआ मोटर्स जल्द ही भारत में अपनी नई एसयूवी लॉन्च Kia Carens करने का प्लान कर रही है. कंपनी ने Kia Carens का स्केच जारी किया है. 16 दिसंबर को इस एसयूवी के बारे में पर्दा उठेगा. कैरेन्स भारत में किआ का चौथा प्रोडक्ट होगा.

किआ मोटर्स का कहना है कि 16 दिसंबर को Kia Carens का वर्ल्ड प्रीमियर होगा. वर्ल्ड प्रीमियर से पहले कंपनी ने नई एसयूवी का स्केच जारी कर इसके प्रति उत्सुकता बढ़ा दी है.

वर्ल्ड प्रीमियर यूट्यूब पर

KIA Motors का कहना है कि Carens एसयूवी का वर्ल्ड प्रीमियर यूट्यूब पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा. किआ इंडिया (Kia India) के यूट्यूब चैनल पर इस इवेंट को देख सकते हैं.

मार्केट में खूब धमाल मचाएगी Renault Austral SUV, ऑस्ट्रल का टीजर जारी

Kia Carens का स्केच

KIA Motors ने Kia Carens का जो स्केच जारी किया है उसमें यह गाड़ी काफी आकर्षक दिखाई दे रही है. स्केच देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस एसयूवी को शानदार इंटीरियर, स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स, बोल्ड एक्सटीरियर और अच्छा स्पेस होगा. ऑटो सेक्टर के जानकार बताते हैं कि Kia Carens अपने चाहने वालों को सवारी का शानदार अनुभव देगी.

Extraordinary ideas are often found beyond the realm of imagination. The all-new Kia Carens is all set to challenge conventions with its inspired design & innovative technology.

Register now for the World Premiere: https://t.co/fHRakMhBis#KiaCarens #TheNextFromKia

— Kia India (@KiaInd) December 7, 2021