किया की सेल्टोस, कैरेंस या सॉनेट खरीदने की आप भी सोच रहे? तो देख लीजिए कितनी चल रही वेटिंग पीरियड

नई दिल्ली. देश का ऑटो सेक्टर इस समय तेज रफ्तार से दौड़ रहा है. एक तरफ लोकप्रिय गाड़ियों की लंबी वेटिंग पीरियड चल रही तो दूसरी तरफ नए-नए मॉडल लॉन्च हो रहे. इस त्योहारी सीजन में अगर आप भी नई कार खरीदना चाहते हैं तो हम आपको आज किया का गाड़ियों का वेटिंग पीरियड बता रहे हैं. किया की सेल्टोस, कैरेंस या सॉनेट की मार्केट में काफी डिमांड है.

किया की नई लॉन्च 7 सीटर कैरेंस की बात करें तो इसके कुछ वेरिएंट्स की वेटिंग पीरियड 75 सप्ताह के पार चली गई है यानी एक साल के पार. किया कैरेंस की कीमत 9.60 लाख रुपये से शुरू होकर 17.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैरेंस प्रेस्टीज 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मैन्युअल गियरबॉक्स के लिए ग्राहकों को 74-75 सप्ताह का वेटिंग पीरियड मिल रहा है. वहीं, किया कैरेंस के लग्जरी और लग्जरी प्लस ट्रिम के सात वेरिएंट पर 18-19 सप्ताह का सबसे कम वेटिंग पीरियड चल रहा है.

किया सॉनेट

किया सॉनेट की बात करें तो, इसके HTX डुअल क्लच गियरबॉक्स ट्रिम पर ग्राहकों को 40-41 सप्ताह का वेटिंग पीरियड है. वहीं सबसे कम वेटिंग पीरियड HTX AE, HTX AE AT वेरिएंट में डीजल इंजन और HTX DCT AE वेरिएंट में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. इन वेरिएंट्स पर वेटिंग पीरियड केवल 13-14 सप्ताह का है. किया सॉनेट की कीमत 7.49 लाख रुपये से शुरू होकर 13.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

सेल्टोस

किया की सबसे अधिक बिकने वाली मॉडल, सेल्टोस पर केवल 13-14 सप्ताह का वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है. किया इस अवधि में सेल्टोस के GTX Plus, GTX (O), GTX Plus AT X-Line, HTK Plus, HTK Plus iMT और HTX Plus वेरिएंट की डिलीवरी कर रही है.

किया की तेज रफ्तार

किया सेल्टोस की एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.65 लाख रुपये तक जाती है. किया इंडिया भारत में सेल्टोस, सॉनेट और कैरेंस के अलावा कार्निवल एमपीवी और ईवी6 इलेक्ट्रिक एसयूवी की भी बिक्री करती है. किया इंडिया ने सितंबर 2022 में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज कराई है. कंपनी ने सितंबर 2022 में 79% की भारी बढ़ोतरी के साथ 25,857 यूनिट वाहनों की बिक्री की जानकारी दी है. किया इंडिया के अनुसार, यह कंपनी की अबतक कि सबसे अधिक मासिक बिक्री है.

