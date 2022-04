लेक्सस ला रही है अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Lexus RZ 450e, मिलेगा ज्यादा फैंसी लुक

Lexus RZ450e Electric Car: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Lexus अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Lexus RZ 450e लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी का ऑफिशियल टीजर को रिवील किया गया है. बताया जा रहा है नई कार को इस साल के आखिर तक बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा.

Lexus RZ 450e पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी है. इस कार की रेंज लगभग 534 किलोमीटर बताई जा रही है. यह कार 7.7 सेकेंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसमें 71.4 kWh बैटरी और डुअल-मोटर इंजन bZ4X लगाया गया है. इसमें कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक मोटर्स का एक पेयर शामिल है, जो 308bhp की पावर और 321lb ft का पीक टॉर्क जनरेट करता है. RZ 450e को नए Direct4 फोर व्हील ड्राइव पावरट्रेन के साथ पेश किया गया है.

Lexus RZ 450e के केबिन को अलग ही लग्जरी लुक दिया गया है. इसमें एयर-कॉन कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक रूफ के साथ 14-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है.

Tesla को देगी टक्कर

Lexus RZ 450e इलेक्ट्रिक एसयूवी का मुकाबला टेस्ला से होगा. इस गाड़ी के स्टीयरिंग का डिजाइन Tesla के एस प्लेड मॉडल जैसा है. टोयोटा अपनी गाड़ियों में ड्राइव-बाय-वायर सिस्टम देती है. इस सिस्टम की मदद से स्पीड और शार्प टर्न के लिए स्टीयरिंग को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है.

An all new, pure electric platform, with seamless and dynamic responsiveness that feels like an extension of yourself. Move confidently and mindfully toward the future with the first ever #LexusRZ. Watch full reveal: https://t.co/59MIonnyLw#ExperienceAmazing pic.twitter.com/yzovJdVfds

— Lexus (@Lexus) April 20, 2022