लॉकडाउन का ऐसा मजाक उड़ाया कि, Anand Mahindra को कहनी पड़ी ये बात, देखें वीडियो

नई दिल्ली. देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी की वजह से लगाया गया लॉकडाउन अभी भी जारी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. जिसमें एक पंजाबी युवक दरवाजें की कुड़ी में रस्सी डालकर ताले (Lock) को बार-बार ऊपर-नीचे कर रहा है. जिसमें कोई युवती उससे से पूछती है कि, तुम ये क्या कर रहे हो? युवक मासूमियत से जवाब देते हुए कहता है, 'लॉकडाउन.' इस वीडियो में किए गए मजाक को देखकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर करते हुए मजेदार बात कह डाली. आइए जानते है महिंद्रा ने आखिर इस वीडियो पर क्या कहा.



आनंद महिंद्रा ने कही ये बात - महिंद्रा ने अपने ट्विट में वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, यह संभव सबसे मूर्खतापूर्ण प्रकार का मजाक है- लेकिन मुझे अब भी खुशी है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास हास्य की भावना बरकरार है और स्पष्ट रूप से, यह इसे फिर से चलाने का सही समय है जब राज्य का हर नेता यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उस लॉक को कितना कम किया जाए!



This is the silliest kind of joke possible—but I’m still glad that as a nation we have our sense of humour intact. And frankly, this is the perfect time to replay this when every state leader is trying to figure out how much to lower that lock! pic.twitter.com/jj1sDYGHZ1