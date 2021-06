फ्री में घर ले जाएं Mahindra की गाड़ियां, 3 महीने बाद करना होगा पेमेंट, जानें क्या है कंपनी का ऑफर

नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने यूं तो सभी सेक्टर्स को प्रभावित किया है, इसका सबसे गंभीर प्रभाव ऑटो सेक्टर झेल रहा है. इससे निपटने के लिए ऑटो कंपनियां नई स्कीम और ऑफर पेश कर रही है. इसी सिलसिले में देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Mahindra ने अपने कस्टमर्स के लिए शानदार फाइनेंस स्कीम पेश किया है. कंपनी ने इस स्कीम का नाम “Own Now and Pay after 90 days” का नाम दिया है.



रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इस स्कीम को अपने ग्राहकों को आसान और बिना भागदौड़ वाले फाइनेंस सर्विसेज उपलब्ध करने के लिए ऑफर किया है.



यह भी पढ़ें: 7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना फायदा, DA और अप्रेजल से बढ़ जाएगी सैलरी, जानें कब आएगा पैसा



Own Online प्लेटफॉर्म लॉन्च किया इसके साथ कंपनी ने यह भी कहा कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जरूरी सेवाएं मुहैया कराने वाले ग्राहकों के पास भी तीन महीने बाद पेमेंट करने का ऑप्शन होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल कंपनी ने अपना खुद का "Own Online " प्लेटफार्म लॉन्च किया था. जिसकी मदद से ऑफलाइन फाइनेंस पार्टनर्स के लिए एक सहज ऑनलाइन ऋण स्वीकृति जैसे विकल्पों को चुनने की सुविधा प्राप्त होगी.



मिलेगा 2000 रुपये का एक्सट्रा फायदा



इसके अलावा कंपनी “Own Online” प्लेटफॉर्म के तहत वाहन की खरीदारी करने वाले कस्टमर्स को 3,000 रुपये की एक्सेसरीज के साथ ऑनलाइन बुकिंग पर 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ भी देती है. इन ऑफर्स के अलावा, कस्टमर अपने एक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी या वर्कशॉप भुगतान को भी आसान ईएमआई में कन्वर्ट करा कर 3,000 रुपये तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं.



यह भी पढ़ें: यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, 15 जून से लागू हो रहा फास्टैग



कंपनी अपने कस्टमर्स को वाहन फाइनेंस करने पर न्यूनतम ब्याज दर (7.25%) पर 100% ऑन-रोड फंडिंग भी ऑफर कर रही है, कंपनी अपने यूटिलिटी वाहनों जैसे स्कॉर्पियो, बोलेरो, एक्सयूवी 500 इत्यादि पर मैक्सिमम 8 साल तक के लिए लोन टेन्योर के साथ 799 रुपये प्रतिलाख का लोन ऑफर कर रही है. इन सारी स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ अपने नजदीकी डीलरशिप से भी संपर्क कर सकते हैं.