Mahindra है तो मुमकिन है: ट्विटर यूजर ने किया पोस्ट, जिस पर आनंद महिंद्रा ने जताई हैरानी, जानिए सबकुछ

नई दिल्ली. देश के कई राज्यों में इस समय बेमौसम बारिश हो रही है. जिसके चलते बहुत से शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया है और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा ही एक वीडियों Harish Dewasi Nainol नाम के ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया है. जिसमें बारिश के पानी से भरी सड़क पर महिंद्रा बोलेरो बड़े मजे से चल रही है. इस वीडियों के साथ यूजर ने कैप्शन में लिखा है कि, ‘Mahindra Hai to mumkin hai …. Recreational vehicle

वहीं ट्विटर यूजर ने इस वीडियो में गुजरात पुलिस, राजकोट कलेक्टर, आनंद महिंद्रा को भी टैग किया है. जिस पर आनंद महिंद्रा ने काफी मजेदार जवाब दिया है. आइए जानते है इसके बारे में…

आनंद महिंद्रा ने दिया ये जवाब – महिंद्रा एंड महिंद्रा के चैयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते है. जिसमें महिंद्रा कई मुद्दों के साथ टैग किए हुए पोस्ट पर जवाब भी देते है. हाल ही में आनंद महिंद्रा को टैग किए गए बारिश के वीडियो में आनंद महिंद्रा ने मजेदार प्रतिक्रिया दी है. जिसमें उन्होंने रिपलाई करते हुए लिख है कि, ‘ Seriously? During the recent rains? Even I am pretty amazed.’

किस जगह का है ये वीडियो – जिस तरह से इस वीडियो में सीपी राजकोट को टैग किया गया है. उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि, ये बारिश के बाद राजकोट की सड़क का है. जिसमें पुलिस की गाड़ी सड़क पर भरे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही है.