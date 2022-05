सामने आई नई स्कॉर्पियों की ऑफिशियल इमेज, लुक देखकर पहली बार में हो जाएंगे फैन

नई दिल्ली. महिंद्रा जल्द ही पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो के नए मॉडल को लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने बताया कि वह 27 जून को नई जनरेशन की स्कॉर्पियो को भारतीय बाजार में पेश करेगी. नई एसयूवी जिसका कोडनेम Z101 था, वह ‘Scorpio N’ कहलाएगी, मौजूदा मॉडल को ‘स्कॉर्पियो क्लासिक’ के रूप में जारी रखा जाएगा.

उम्मीद है कि ऑल-न्यू स्कॉर्पियो-एन भारत में एसयूवी सेगमेंट में फिर से बेंचमार्क बनाएगी. स्कॉर्पियो-एन भारतीय बाजार में विश्व स्तरीय एसयूवी लाने और हमारे ग्राहकों के लिए डिलाइट फुल ओनरशिप एक्सपीरियंस बनाने की दिशा में कंपनी के कमिटमेंट को दिखाता है. स्कॉर्पियो एन गैसोलीन के साथ-साथ डीजल इंजन ऑप्शन के साथ-साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ आएगी. साथ ही, महिंद्रा ने नई एसयूवी में 4×4 ड्राइव ऑप्शन भी मिलेगा.

बेहद अट्रैक्टिव होगा डिजाइन

महिंद्रा का कहना है कि नई स्कॉर्पियो मॉडल को एक फुल साइज की एसयूवी है. यह एक बोल्ड और अट्रैक्टिव डिजाइन और कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन को सपोर्ट करेगी. कंपनी ने मॉडल को “बिग डैडी ऑफ एसयूवी” की टैगलाइन के साथ टीजर जारी किया है. साथ ही 2022 स्कॉर्पियो एन में कई नए अपडेट और एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे. स्कॉर्पियो महिंद्रा के लिए एक ऐतिहासिक मॉडल रहा है.

The arrival was imminent. Watch for yourself. #BigDaddyOfSUVs

Know more: https://t.co/QNI3BeYDza pic.twitter.com/5MD5U63vHR

— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) May 20, 2022