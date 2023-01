देश की सुरक्षा करेगी ये SUV, Indian Army ने दिया 1470 यूनिट्स बनाने का ऑर्डर

नई दिल्‍ली. अब इंडियन आर्मी के जवान देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक की सवारी करने जा रहे हैं. आर्मी ने महिंद्रा को स्कॉर्पियो की 1470 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है. महिंद्रा ने इस बात की जानकारी कंपनी के ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से दी है. कंपनी के ट्वीट के अनुसार आर्मी की तरफ से स्कॉर्पियो के क्लासकि मॉडल का ऑर्डर मिला है. आर्मी के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो का 4 व्हील ड्राइव वर्जन तैयार किया जाएगा. साथ ही कुछ कॉस्मैटिक बदलाव भी होंगे. कार में पेंट कॉ‌म्बिनेशन कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा. साथ ही पैनल्स में भी कुछ बदलाव किया जाएगा और इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा.

आर्मी के लिए स्पेशल डिजाइन स्कॉर्पियो के इंटीरियर में ग्रे और ब्लैक इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया है. वहीं टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही आर्मी के हिसाब से एडिशनल फीचर्स से भी गाड़ी को लैस किया जाएगा. हालांकि क्या फीचर्स जोड़े जाएंगे ये अभी नहीं बताया गया है.

We’re proud to announce the order for 1470 units of the Scorpio Classic for 12 units of the Indian Army across the nation. We thank the #IndianArmy for their trust in us.@MahindraScorpio @anandmahindra #Scorpio #mahindra #Army #ProudMoment pic.twitter.com/rDt5PNuuFT

— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) January 11, 2023