पहली बार e-Auto लेकर लेह में 17,900 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा ड्राइवर, आनंद महिंद्रा ने जमकर तारीफ की, देखें Video

नई दिल्ली. महंगे होते पेट्रोल-डीजल और बढ़ते प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने पर जोर दे रही हैं. बावजूद लोग इलेक्ट्रिक व्हीकलों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. यही हाल भारत में भी है. लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों के मुकाबले कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ये वीडियो देखकर इस तरह की गलतफहमी बिल्कुल दूर हो जाएगी.

हाल ही में भारत के मशहूर उद्योगपति और कार निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में ऑटो ड्राइवर अपनी महिंद्रा ट्रेओ इलेक्ट्रिक ऑटो लेकर लेह जिले के खारदुंग ला दर्रा तक पहुंच गया है. यह पहली बार है जब कोई इलेक्ट्रिक ऑटो यहां तक पहुंचा है.

जानें क्या है कीमत?

वीडियो शेयर करते हुए महिंद्रा ने ड्राइवर जोथी विकनेश की जमकर तारीफ की है. बता दें कि खारदुंग ला दर्रा लेह में 17,900 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है. आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “ट्रियो को दुनिया के शीर्ष पर ले जाने के लिए धन्यवाद जोथी…” महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने पिछली साल दिसंबर में अपने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर महिंद्रा ट्रेओ को लॉन्च किया था. मुंबई में इसकी शुरुआती कीमत 2.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम ) है. इस कीमत में FAME-II, राज्य और अर्ली बर्ड्स सब्सिडी भी शामिल है.

Thank you Jothi, for taking the Treo to the Top of the World… pic.twitter.com/a3qelPj0sl

— anand mahindra (@anandmahindra) July 29, 2022