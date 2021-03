6 दोस्तों ने एक साथ खरीदी Mahindra XUV 300, इस पर आनंद महिंद्रा ने कही ये बात

नई दिल्ली. महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा हमेशा ट्विटर पर सक्रिय रहते है और उनकी यही सक्रियता लोगों का दिल जीत लेती है. आनंद महिंद्रा ने हालंही में 6 ऐसे दोस्तों को धन्यवाद कहा है जिन्होंने महिंद्रा की एक ही कार का मॉडल खरीदा है. इन सभी दोस्तों ने डिफर्रेंट कलर की XUV300 एसयूवी कार खरीदी है. जिसके बाद आनंद महिंद्रा ने इन सभी को धन्यवाद दिया है.

महिंद्रा ने अपने ट्विट में ये कहा - आनंद महिंद्रा ने AutoWheels India के एक ट्विट को रीट्वीट करते हुए कहा- जब कोई व्यक्ति कार खरीदता है तो वह अपनी पसंद की कार खरीदता है. लेकिन जब 6 दोस्त एक ही समय में एक ही कार का मॉडल खरीदते हैं, तो यह एक मूवमेंट बन जाता है. जिसके लिए महिंद्रा ने इन सभी 6 दोस्तों को धन्यवाद दिया है.

When one person buys a car, it’s a personal passion. When six friends buy the same car model at the same time, it’s a movement! 😊 A big vote of thanks to all of you! https://t.co/xznBEpNL72