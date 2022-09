8 सितंबर को आ रही है महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार, सामने आ गया वीडियो

नई दिल्ली. महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक कार से 8 सितंबर को पर्दा उठाएगी. महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने अपकमिंग महिंद्रा एक्सयूवी 400 (Mahindra XUV400) इलेक्ट्रिक एसयूवी का खुलासा करते हुए एक ट्विट किया है. 15-सेकंड के वीडियो में इलेक्ट्रिक कार की झलक दिखाई दी है. यह उम्मीद की जाती है कि XUV400 लगभग 4.2 मीटर लंबी होगी. इसमें इंटीग्रेटेड डीआरएल के साथ नई हेडलाइट्स, नई फ्रंट ग्रिल मिलेगी, टेल लैंप्स के लिए एक नया डिजाइन और एक रिप्रोफाइल्ड टेलगेट देखने को मिलेगा.

वीडियो की शुरुआत Mahindra XUV400 को इलेक्ट्रिक चार्जर से प्लग करने के साथ होती है और फिर यह जल्दी से डीआरएल चालू होने के साथ-साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स को प्रकट करने के लिए शिफ्ट हो जाता है. वीडियो से पता चलता है कि नई XUV400 के फ्रंट में Mahindra का नया ट्विन पीक्स लोगो है.

Today is a very auspicious day, so delighted to announce another curtain-raiser coming your way soon… pic.twitter.com/g0XG0wP3t0

— anand mahindra (@anandmahindra) August 31, 2022