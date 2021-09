Mahindra XUV500, स्कार्पियो और XUV300 एसयूवी पर मिल रही है 2.58 लाख रुपये की छूट, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली. महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी पर छूट का खुलासा किया है. कंपनी ने हाल ही में XUV700 को पेश किया और आधिकारिक लॉन्च से पहले, महिंद्रा ने XUV500 . पर भारी ऑफर की घोषणा की है. साथ ही सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV300 और पॉपुलर स्कार्पियो पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है. इन डिस्काउंट को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है जो, 30 सितंबर तक लागू रहेगा.

Mahindra XUV500 डिस्काउंट

W11 Option, W11 Option AT वेरिएंट के लिए कंपनी 1,79,800 रुपये तक के कैश डिस्काउंट के साथ-साथ 6,500 रुपये तक की कॉर्पोरेट छूट दे रही है. एक्सचेंज के लिए जाने वाले ग्राहकों को 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त बोनस मिल सकता है. इसके साथ ही कंपनी 20,000 रुपये की एक्सेसरीज भी मुहैया कराएगी.

W7, W9, W7 AT, W9 AT लो वेरिएंट के लिए महिंद्रा 1,28,000 रुपये तक के कैश डिस्काउंट दे रही है. इसमें 6,500 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 50,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. इसके साथ ही कंपनी 20,000 रुपये तक की एक्सेसरीज़ भी दे रही है. W5, W7, W9, W11 Option, W7 AT, W9 AT, W11 Option AT के इन सभी मॉडलों पर, कंपनी ने 2,58,000 रुपये तक के बेनिफिट्स की पेशकश की है.

Mahindra XUV300 डिस्काउंट

W8 ऑप्शन डुअल टोन BSIV, W8 ऑप्शन डुअल टोन, W8, W8 ऑप्शन, W8 ऑप्शन डुअल टोन, W8 ऑप्शन डीजल, W8 AMT ऑप्शनल डीजल, W8 ऑप्शन डुअल टोन डीजल, W8 ऑप्शन AMT डुअल टोन, W8 ऑप्शन AMT, W8 डीजल सनरूफ , W8 AMT ऑप्शन डीजल डुअल टोन के लिए कंपनी 15,000 रुपये तक के कैश डिस्काउंट के साथ-साथ 4,000 रुपये तक की कॉर्पोरेट छूट और 20,000 तक का एक्सचेंज बोनस दे रही है. ग्राहक एक्सेसरीज़ पर 5,000 रुपये के ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं. कंपनी एक्सेसरीज पर 5,000 रुपये तक की छूट भी दे रही है.

W8 ऑप्शन डुअल टोन BSIV, W8 ऑप्शन डुअल टोन, W4, W8, W8 ऑप्शन, W8 ऑप्शन डुअल टोन, W4 डीजल, W8 ऑप्शन डीजल, W8 AMT ऑप्शनल डीजल, W8 ऑप्शन डुअल टोन डीजल, W8 ऑप्शन AMT डुअल टोन, W8 ऑप्शन के लिए एएमटी, W6 एएमटी डीजल सनरूफ, W6 डीजल सनरूफ, W8 डीजल सनरूफ, W6 सनरूफ, W6 एएमटी सनरूफ, W8 एएमटी विकल्प डीजल डुअल टोन, W6 सनरूफ एनटी, W6 डीजल सनरूफ एनटी, W6 एएमटी सनरूफ एनटी, W6 एएमटी डीजल सनरूफ एनटी पर कंपनी 44,500 रूपये तक के बेनिफिट्स दे रही है.

महिंद्रा स्कार्पियो डिस्काउंट

S3 प्लस, S3 प्लस 9 सीटर के लिए महिंद्रा 4,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है. कंपनी 5,000 रुपये तक की एक्सेसरीज भी मुफ्त दे रही है. S11, S9, S7 के लिए कंपनी सिर्फ 4,000 रुपये तक की कॉर्पोरेट छूट दे रही है. S5 वैरिएंट के लिए कंपनी 4,000 रुपये तक की कॉर्पोरेट छूट और 15,000 रुपये तक की मुफ्त एक्सेसरीज़ ऑफ़र में दे रही है.