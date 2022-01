Maruti Suzuki Celerio CNG इसी महीने हो सकती है लॉन्च, जानिए प्राइस और फीचर्स डिटेल्स

फरवरी में लॉन्च होगी Maruti Suzuki new Baleno, जल्द शुरू होगी बुकिंग

New Celerio CNG : मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) भारत में अपनी नई सिलेरियो (New Celerio) का सीएनजी वेरिएंट (New Celerio CNG) इसी महीने यानी जनवरी में लॉन्च कर सकती है. कंपनी के डीलर्स ने इसकी अनऑफिशियल बुकिंग लेना शुरू कर दिया है.

मारुति सुजुकी न्यू जनरेशन सेलेरियो को नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था. भारत में इस हैचबैक को काफी पसंद किया गया है. कंपनी ने उस दौरान ही इसके सीएनजी वेरिएंट को लॉन्च करने के संकेत दे दिए थे.

ये भी पढ़ें- पहली बार लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में होगा 3D AMG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जानें आपको क्‍या होगा फायदा?

कंपनी ने अपने पिछले हैचबैक के सीएनजी मॉडलों को फैक्ट्री-फिटेड किट के साथ पेश किया था. इसलिए नए मॉडल पर भी इसे रोल आउट करने में कुछ ही समय लगा. न्यू सेलेरियो मारुति सुजुकी 1.0-लीटर K10C डुअल जेट इंजन के साथ आती है. यह इंजन 67hp और 89Nm का टॉर्क पैदा करता है. कंपनी इसक सीएनजी मॉडल में भी इसी स्टैंडर्ड इजन का इस्तेमाल कर सकती है. CNG मॉडल को सिर्फ पांच-स्पीड गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा, हालांकि पेट्रोल वेरिएंट में भी पांच-स्पीड AMT का ऑप्शन मिलता है.

ये भी पढ़ें- इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, Delhi-NCR में बनेंगे 10 हजार चार्जिंग स्टेशन; जानें डिटेल्स

30 km का देगी माइलेज

सेलेरियो सीएनजी भारत में आने वाली मारुति सुजुकी की दूसरी पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में काफी अच्छा माइलेज देगी. दिलचस्प बात यह है कि स्टैंडर्ड मारुति सुजुकी सेलेरियो वर्तमान में भारत में सबसे अधिक फ्यूल एफिशिएंट कार (Best Mileage Car)है, जो 26.68 किमी/लीटर का एवरेज देती है. माना जा रहा है कि इसका सीएनजी मॉडल में 30 किमी/ किग्रा का माइलेज देगी.

ये भी पढ़ें- महंगी हुई Hyundai की Creta और Venue, जानें पुरानी और नई कीमत में कितना अंतर

क्या होगी कीमत?

कंपनी ने अब तक सीएनजी मॉडल की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत पेट्रोल वेरिएंट से कुछ ज्यादा हो सकती है. भारत में नई सिलेरियो को 4.99 लाख रुपये से लेकर 6.94 लाख रुपये (एक्स शोरूम) प्राइस रेंज में उपलब्ध है. नई सिलेरियो को LXi, VXi, ZXi और ZXi+ जैसे 4 ट्रिम लेवल के 7 वेरिएंट्स में पेश किया गया था.

Tags: Auto News, Autofocus, CNG, Cng car, CNG price, Maruti Suzuki, Maruti Suzuki Baleno