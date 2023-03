डॉक्टर-इंजीनियर सभी को पसंद है ये कार, 24 साल से नॉनस्टॉप हो रही बिक्री, लोग तो पुरानी खरीदने के लिए भी बेताब

हाइलाइट्स यह सस्ती गाड़ी बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में भी जगह बनाती है. जिस कार की बात कर रहे हैं वह मारुति सुजुकी की वैगनआर है. सेकंड हैंड कार मार्केट में मारुति को लोग हाथों-हाथ खरीद लेते हैं.

Best Car For Daily Use: भारतीय बाजार में कई शानदार गाड़ियां मौजूद हैं. इनकी कीमत 5 लाख रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक है. भारतीय कार बाजार करीब 90 के दशक से फल-फूल रहा है. इस बीच देश में कई गाड़ियां आई और चली गई, लेकिन एक गाड़ी है, जिसे 24 साल पहले लॉन्च किया गया और आज भी नॉनस्टॉप बिक रही है. इतना ही नहीं यह सस्ती गाड़ी बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में भी जगह बनाती है. यहां जिस कार की बात कर रहे हैं वह मारुति सुजुकी की वैगनआर है.

मारुति सुजुकी वैगनआर को पहली बार 1999 में लॉन्च किया गया था. तब से यह मिडिल क्लास के साथ-साथ कई प्रोफेशल लोगों की भी पसंद बन गई. इस कार को डॉक्टर-इंजीनियर जैसे प्रोफेशन वाले लोग भी खूब पसंद करते हैं. कई सालों से बिक रही इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है. सेकंड हैंड या यूज्ड कार मार्केट में मारुति को लोग हाथों-हाथ खरीद लेते हैं. मारुति वैगनआर को पेट्रोल पर चलाने पर 25 किलोमीटर और सीएनजी से चलाने पर 33 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाता है.

वैगनआर क्यों है पहली पसंद

6 से 8 लाख रुपये के बजट में आने वाली मारुति सुजुकी वैगनआर कई तरह की खूबियों से भरी हुई है. इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि सस्ती होने के बावजूद इसमें 5 लोगों के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है. लैगरूप और हैडरूम तो बढ़िया है ही साथ ही बूट स्पेस और ग्राउंड क्लीयरेंस भी काफी अच्छा है, जिससे वैगनआर को खराब रास्तों पर भी आसानी से चलाया जा सकता है. कार के अंदर पैसेंजर्स के लिए काफी कम्फर्ट मिल जाता है. ड्राइवर सीट भी एडजस्ट हो जाती है, जिससे लंबी यात्रा के दौरान थकावट भी फील नहीं होती.

कीमत और फीचर्स

मारुति वैगनआर की वर्तमान में कीमत 5.53 लाख रुपये से 7.41 लाख रुपये एक्स शोरूम के बीच है. इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi+ जैसे 4 मॉडल में खरीदा जा सकता है. LXi और VXi मॉडल फैक्टरी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिल जाता है. मारुति ने इसमें सात इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले, चार स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल दिया है. सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं.

