अपने नए मॉडल के तहत अब सीधे कस्टमर्स को कार बेचेगी Mercedes-Benz, अब ऐसे खरीद सकेंगे गाड़ी

नई दिल्ली. लग्जरी कारमेकर कंपनी मर्सिडीज बेंज (Mercedes-Benz) इंडिया अब अपनी कारें सीधे कस्टमर्स (Direct to customers) को बेचेगी. कंपनी ने इसके लिए एक नया मॉडल (New Model) तैयार किया है. और कंपनी ने वादा किया है कि सेलिंग के इस नए मॉडल में कोई भी दिक्कत कस्टमर्स को नहीं आएगी और यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगा. दरअसल कंपनी ऑनलाइन (Online ) तरीका अपनाने जा रही है जिसके लिए पुणे स्थित एक कंपनी के साथ मर्सिडीज ने करार किया है जो डायरेक्ट टू कस्टमर्स के उनके मॉडल को जिसे रिटेल ऑफ द फ्यूचर (Retail of the future) नाम से होगा और इसे अक्टूबर-दिसंबर में किया जाएगा. भारत में इस तरह का डिस्ट्रिब्यूशन मॉडल पहली बार देखने को मिल रहा है वो भी एक लग्जरी कारमेकर के द्वारा. वर्तमान में मर्सिडीज बेंज की ऑनलाइन सेलिंग 15-20 प्रतिशत के बीच है.

मर्सिडीज- बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ मार्टिन श्वेंक ने कहा कि यह एक लॉर्ग टर्म स्ट्रेटजिक मूव है जो कि हमारे कस्टमर्स फोकस को बढ़ाएगा. यह कस्टमर्स और फ्रैंचाइजी भागीदारों दोनों के लिए विन-विन सॉल्यूशन के तौर पर रहेगा. एक नए सेल्स चैनल के आने से ग्राहकों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं में व्यापक बदलाव लाए हैं, और हमने अपने ग्राहकों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने मौजूदा व्यापार मॉडल को अनुकूलित किया है.

ऐसा हैमर्सिडीज बेंज इंडिया का नया मॉडल

इस नए बिजनेस मॉडल के अनुसार मर्सिडीज बेंज इंडिया कारों के पूरे स्टॉक का मालिक होगा,उन्हें वे नियुक्त की गई फ्रैंचाइजी पार्टनर के माध्यम से बेचेगा. नई कार का इनवॉइस सीधे कस्टमर्स तक पहुंचाया जाएगा. खरीदारी की प्रक्रिया को सरल करने करने के साथ मर्सिडीज बेंज का दावा है कि कस्टमर्स को कार की बेस्ट प्राइज मिलेगी वो भी सीधे कंपनी से. खास बात यह है कि यह मॉडल अलग-अलग शहरों में अलग-अलग प्राइसिंग स्ट्रक्चर को खत्म कर देगा जिसका मतलब यह है कि कीमतें देश के किसी भी हिस्से में समान होगी.

पुरानी सर्विसेस और शो-रूम वैसे ही काम करेंगे

मर्सिडीज बेंज ने साफ किया उनकी कारों की सेलिंग उनके मौजूदा 100 डीलर्स के जरिए वैसे ही शुरू रहेगी. वहीं पुराने शो-रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही रहेगा. कस्टमर्स सर्विस, प्री ओन्ड कार्स व एसेसरीज भी पहले की तरह ही ऑपरेट करेंगे. कंपनी ने वादा किया कि 15 नए मॉडल 2021 में लॉन्च करेगा जिसमें GLS Maybach अगली कार होगी लॉन्च के लिए.